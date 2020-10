ABBA Rocks naar Willem Twee in Den Bosch

In ABBA Rocks worden de meesterwerkjes van het Zweedse viertal verpakt in een dampende, dynamische rockshow. De bezetting met o.a. de vocalisten John JayCee Cuijpers (Praying Mantis, Ayreon) en Mirjam von Eigen (bekend van o.a. de Priscilla Presley productie ‘Elvis – The Wonder of You’), gitarist Menno Gootjes (Focus) en Hammond virtuoos Thijs Schrijnemakers van Orgel Vreten is er eentje om U tegen te zeggen.

Op 19 maart staat de band in Willem Twee in Den Bosch.