LA Priest komt naar Paradiso in Amsterdam

LA Priest is Sam Eastgate, ook bekend van zijn samenwerking met Connan Mockasin voor het project Soft Hair en als ex-zanger van dance-punkband Late of the Pier. Als soloartiest maakt hij psychedelische pop met elektronische invloeden en unieke ritmische patronen, te danken aan het gebruik van zijn zelfgebouwde instrumenten.

LA Priest komt op zaterdag 19 juni 2021 naar Paradiso in Amsterdam.

Zijn tweede album ‘GENE’ is dan ook vernoemd naar de nieuwe analoge drummachine waar hij langer dan twee jaar aan heeft gewerkt. Waar hij zich voorheen meer heeft laten inspireren door artiesten als Ariel Pink en Aphex Twin, is op deze plaat naar eigen zeggen meer van Arthur Russel, Prince en zelfs Radiohead te horen.