Hedwig & The Angry Inch komen naar Paradiso

Rolling Stone Magazine noemde het ‘the best rockmusical ever’, Bowie en Cher waren grote fans en in de Berlijnse en New Yorkse underground gonst het nog steeds van lovende kritieken. Hedwig and the Angry Inch is al járen een wereldwijde culthit.

Zes jaar geleden stond de cultdiva, met rasentertainer Sven Ratzke, al kort op de planken in Nederland. En nu komt ze terug. De jurken worden afgestoft, de pruiken in de krullers gezet en de bandleden weer geolied. Eind december 2020 is Hedwig and the Angry Inch in Berlijnse productie van het Renaissance Theater, voor een exclusieve show te zien in Paradiso.

Hedwig and the Angry Inch is een tragisch maar komische rockmusical over Hansel uit Oost-Berlijn die verliefd wordt op een Amerikaanse soldaat. Om aan de DDR te ontvluchten en met de soldaat te trouwen, transformeert Hansel in Hedwig. Hoewel de operatie mislukt, bereikt Hedwig het beloofde land. Hier ontmoet zij Tommy Speck; een jonge man die haar muzikale mentor en vriendje wordt. Wanneer hij er achter komt dat Hedwig transseksueel is, steelt hij een van haar liedjes. Het verhaal volgt Hedwig en haar band ‘The Angry Inch’ die de tour van Tommy schaduwt terwijl ze haar eigen genderidentiteit ontdekt. De rol van Hedwig wordt gespeeld door cultdiva en entertainer Sven Ratzke. Er zal een vierkoppige band aanwezig zijn voor live muziek en de voorstelling zal in het Engels en Duits zijn.

Hedwig & The Angry Inch komen op dinsdag 29 december 2020 naar Paradiso.