BAEST komt naar Patronaat

BAEST komt terug! Na indruk te hebben gemaakt als support tijdens de Hell Over Europe tour met Entombed AD en Aborted, keert de Deense death metalband terug naar Haarlem voor de eerste headlineshow in Nederland.

Inmiddels zijn de jonge honden uitgegroeid tot een van de bekendste metalbands in Denemarken en ze staan nu klaar om de rest van Europa over te nemen. De band heeft tijdens de lockdown absoluut niet stil gezeten, want ze presenteren begin 2021 album #3, het toepasselijk getitelde ‘Necro Sapiens’.

Op deze plaat zal de groep de wereld nog meer onderdompelen in ‘death metal decay’, met zieke riffs, brute vocalen en lyrics waar zelfs het coronavirus bang van wordt!

BAEST komt op 8 april naar Patronaat Haarlem.