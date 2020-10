Hibakusha naar het Patronaat

Haarlem’s heaviest, de loodzware metalband Hibakusha, speelt vanavond een thuiswedstrijd in de Stage 1,5 opstelling. Al enkele jaren beukt en groovet het vijftal zich een weg door het Nederlandse metallandschap met de ‘Incarnation’ EP en full length ‘Prophet of Numbers’ als eerste wapenfeiten. Momenteel is de band druk bezig met een opvolger, waarvan singles ‘Krakatoa’ en ‘Discovery’ de eerste voorproefjes zijn. Wij kunnen niet wachten om de local heroes weer eens op het podium te zien staan!

Met moderne death metalband Inferum weet je wat je kunt verwachten: vlijmscherpe riffs, brute vocalen en alles mechanisch strak! De tevens Complexity alumni, en winnaar van Dutch Metal Battle en Wacken Metal Battle in 2017 presenteerde z’n debuut-EP ‘Modern Massacre’ hier in Patronaat als support van het almachtige Cryptopsy. Dit indrukwekkende schijfje werd zelfs overtroffen met het vorig jaar uitgebrachte ‘Human Disposal’ met o.a. “guest vockills” door CJ McMahon van Thy Art Is Murder.

Hibakusha komt op 21 november naar Patronaat Haarlem.