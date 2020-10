Douglas Greer – My Last Storm

Hoewel Douglas Greer woonachtig is in Galveston, Texas zou je kunnen denken dat hij Nederland beschouwt als zijn tweede thuis, zo vaak is hij hier te vinden. Dit komt onder meer omdat zijn platenmaatschappij Continental Records Services hier gevestigd is, en ook omdat hij in ons land een behoorlijke fan- en vriendenschare heeft verzameld. Greer is één van die singer-songwriters die het vak verstaan om kleine verhaaltjes in een muzikale omlijsting te stoppen. In 2006 verscheen zijn debuutalbum ‘Just A Man’, dat pas tien jaar later werd gevolgd door het alom geprezen ‘Baja Louisiana’.

Voor zijn derde album hebben we gelukkig niet weer zo lang moeten wachten en onlangs is Greers derde album, ‘My Last Storm’ verschenen. Het album is opgenomen in Austin, Texas onder de bezielende leiding van Andre Moran met de ondersteuning van David Grissom en Bradley Kopp op gitaar, Richard Bowden op viool en Mark Hallman op drums, bas, gitaar, accordeon, piano en keyboards. Gedurende elf nummers maken we met Greer een muzikale reis, die varieert van americana tot rock, en country tot Iers folk.

Het album begint meteen met ‘My Bible And My Gun’, een venijnige aanklacht tegen de Amerikaanse dubbele moraal van enerzijds de bijbel en anderzijds de wapenwetgeving. Behalve maatschappelijke thema’s verhaalt hij ook over persoonlijke gebeurtenissen, zoals in ‘Grown Man’ en ‘Happy You’re Gone, Girl’. Nummers die m.i. nog een vermelding verdienen zijn het stevige ‘Ride That Dragon’ en de ballad ‘At The Mercy Of The Criminal’. Uitstekend album. (9/10) (Continental Records Service)