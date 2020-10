Ana Popovic met 2e show naar de Muziekgieterij

De Amerikaanse Ana Popovic is ‘one helluva a guitar-player’, aldus The Boss himself: Bruce Springsteen. In de afgelopen jaren werkte de muzikante zich op tot één van de leading ladies van de hedendaagse blues. Zo deelde ze eerder het podium met artiesten als B.B. King, Buddy Guy, Jeff Beck en Joe Bonamassa. Nieuw album ‘Like It On Top’ viert sterke, vrouwelijke rolmodellen. Reden genoeg voor een nieuwe tour vol blues, funk en jazz!

Wegens succes heeft ANA Popovic besloten om een extra show aan haar verblijf in Maastricht te plakken op 15 oktober.