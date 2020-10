Cary Morin – Dockside Saints

Cary Morin wordt wel beschouwd als een van de beste guitar pickers van deze tijd. Hij combineert blues, jazz, country, zydeco en – door zijn Native American afkomst – de muziek van de oorspronkelijke bewoners van de VS.

Morin is lid van de Crows, geboren in Billing, Montana. Hij bracht zijn jeugd grotendeels door in Great Falls, waar hij het gitaar spelen leerde, voordat hij verhuisde naar Noord-Colorado, waar zijn muzikale carrière pas echt vorm begon te krijgen. Naast uitstekend gitaar spelen is hij ook een songwriter van formaat, zo iemand die kleine verhaaltjes vertelt en dit in een muzikaal lijstje doet.

‘Dockside Saints’ is het nieuwe album van Cary Morin, dat is opgenomen in de vermaarde Dockside Studios in Louisiana. Naast Morin horen we bassist Lee Allen Zeno, drummer Brian Brignac, gitaristen John Fohl and Keith Blair, violist Beau Thomas, accordeonist Corey Ledet, toetsenman Eric Adcock en zangeres Celeste Di Lorio. Op het album staan twaalf absolute juweeltjes.

Het begint met het swingend rockende ‘Nobody Gotta Know’ en voert de luisteraar langs diverse stijlen en ritmes om met het net zo stevig rockende ‘Come The Rain’ te eindigen. Nummers die wat mij betreft een bijzondere vermelding verdienen zijn ‘Prisoner’, waarin we zijn typerende fingerpicking gitaarstijl horen, het prachtige instrumentale ‘Bare Trees’, waarin we een fraai samenspel horen tussen gitaar, accordeon en viool, en het mooie ‘Valley Of The Chiefs’.

‘Dockside Saints’ is een absoluut top album. Een absolute aanrader voor fans van de muziek van een Ry Cooder en John Hiatt, en sowieso voor fans van goede muziek. (9/10) (eigen beheer/Continental Record Services)