Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van The Cure.

Vorig jaar stond The Cure op het podium van het EXIT Festival dat gehouden werd op 4 juli. Tijdens dit geweldige – ruim 2 uur durende optreden – kwamen hits voorbij als ‘Lovesong’, ‘A Forest’, ‘Disintegration’, In Between Days’, ‘Lullaby’, ‘Friday I’m In Love’, ‘Close To Me’ en ‘Boys Don’t Cry’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: The Cure live @ EXIT Festival, Novi Sad, Serbia (2019).