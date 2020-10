The Allman Betts Band komt naar Nederland! Dat muziek bij de zonen van Greg Allman, Berry Oakly en Dickey Betts eveneens door de aderen stroomt moge duidelijk zijn.

Toch weet deze nieuwe formatie absoluut een eigen stempel te drukken op hun sound. Debuutalbum ‘Down To The River’ was afgelopen jaar een aangename verrassing. Dit jaar zijn de productieve heren terug met een gloednieuwe plaat vol Americana en bluesrocksongs. The Allman Betts Band komt op 13 mei naar de Melkweg.