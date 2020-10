Sophie Straat en Kourosh samen naar de Melkweg

De Nederlandse volkszangeres Sophie Straat groeide eind jaren ’90 op in de voormalige, maar inmiddels gegentrificeerde volksbuurt de Pijp. Tegenwoordig schrijft Straat, samen met haar compagnon Wieger, over de effecten van gentrificatie in Amsterdam. In haar songs krijg je een kijkje in de levens van de groene bakfiets eigenaar, de Zuidas-werker en het net naar Amsterdam Noord verhuisde kind. Naast haar rol als vertolker van het levenslied, is Straat kunstenaar en maakt zij sociaal ge├źngageerd werk.

De Amsterdamse Kourosh produceert een mystieke sound waar trip hop, hip hop en r&b doordrenkt in een dromerige en melancholische sfeer de boventoon voeren. Naast Engels zingt en rapt hij soms in Farsi. Kourosh’ gezin vluchtte begin jaren 90 vanuit Iran naar Nederland wat voor een hoop trauma’s en moeilijkheden zorgde. Het bracht echter ook veel inspiratie voor het schrijven van muziek. Afgelopen maart kwam zijn debuut-EP How I Used My Memory uit in een uitverkochte De School, op 22 oktober is zijn eerste Iraanse single een feit. Needless to say: wij kijken uit naar deze!

19 november staan Sophie Straat en Kourosh samen in de Melwkeg in Amsterdam.