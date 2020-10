Anneke van Giersbergen voor twee concerten naar TivoliVredenburg

Zangeres Anneke van Giersbergen heeft een van de meest veelzijdige stemmen van Nederland: krachtig én kwetsbaar. Ze werd bekend als frontvrouw van The Gathering, maar inmiddels heeft ze al vele jaren een succesvolle solocarrière. Dat ze een muzikale kameleon is, blijkt uit de samenwerkingen met artiesten als Devin Townsend, Anathema, IJslandse folkgroep Árstíðir en BLØF. Daarnaast horen miljoenen mensen jaarlijks haar stem in de Efteling-attractie Baron 1898.

2019 stond in het teken van Anneke’s 25-jarig artiestenjubileum. Dit vierde ze met twee uitverkochte shows in de Effenaar, in haar eigen Eindhoven. In dat jaar werd Anneke bovendien onderscheiden met de Buma ROCKS! Export Award als erkenning en waardering voor haar succes in het buitenland. Op dit moment is een nieuw soloalbum in de maak dat begin 2021 verschijnt. Sinds februari van dit jaar heeft ze niet meer op het podium gestaan. Al haar shows werden uitgesteld naar 2021 en daarna wilde ze zich 100% focussen op haar nieuwe songs, maar tegen deze speciale Kerstconcerten kon en wilde ze geen nee zeggen.

Anneke: “Optreden doe ik het allerliefste, dus ik vind het fantastisch dat deze mogelijkheid zich aan het einde van dit vreemde jaar toch nog voordoet! Samen met pianist Thijs Schrijnemakers heb ik een aantal alternatieve Kerstnummers gekozen, zoals bijvoorbeeld ‘Fairytale Of New York’ van The Pogues en Fay Lovsky’s ‘Christmas Was A Friend Of Mine’. Daarnaast speel ik ook eigen werk in een akoestisch jasje en een paar gloednieuwe songs. Ik kijk er zo ontzettend naar uit!”

Er zijn 2 concerten van Anneke van Giersbergen op 22 december, een om 18:30 uur en een om 21:15 uur.