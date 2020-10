Antoon tweemaal in de Melkweg

18-jarige Antoon is de eerste die zich afgelopen zomer heeft aangesloten bij het label van Big2, Dreamteam Music. De release van de energieke, catchy tune ´Hyperventilatie´ volgde al snel. Daarna dropte Antoon in rap tempo twee andere singles en op 17 juli kwam zijn debuutalbum ´De Nacht Is Van Ons´ uit.

Het album zit vol verrassingen, van hiphop tot disco tunes, van rammers voor op je huisfeest tot toffe tracks voor als je ‘s nachts in de auto terug naar huis rijdt. Check ´m 20 november in de Melkweg!

Vanwege de overweldigende animo voor de show van Antoon hebben ze er nog een extra show later op dezelfde avond aan vastgeplakt! Antoon komt dus tweemaal naar de Melkweg op 20 november.