Trippie Redd kondigt derde studioalbum aan met nieuwe single

Trippie Redd kondigt vandaag de komst van een nieuw studioalbum aan met zijn single ‘Sleepy Hollow’. ‘Pegasus’ zal op 30 oktober verschijnen en telt 26 tracks, waaronder de eerder uitgebrachte singles ‘Excitement’ feat. PARTYNEXTDOOR en ‘I Got You’ feat. Busta Rhymes. Op ‘Pegasus’ zijn meerdere gastartiesten te horen zoals o.a. Lil Wayne, Young Thug, Future, Quavo en Rich The Kid.

De 21-jarige rapper en singer-songwriter is een van de meest veelzijdige hiphopartiesten van dit moment. Zijn stijl is gewaagd en experimenteel, maar de tracks van Trippie Redd klinken altijd uitnodigend. Hij verlegt sinds zijn doorbraak in 2017 graag de grenzen van hiphop – zo combineert hij zijn melodieuze kijk op het genre met elementen uit rock en heavy metal.

Vorig jaar in november bracht hij de mixtape ‘A Love Letter To You 4’ uit, die in slechts één week tijd 125 miljoen keer werd gestreamd. Dat leverde hem direct een nummer 1-positie op in de Billboard Top 200-notering. Eerder in 2019 bracht hij zijn tweede studioalbum uit, nadat hij in 2018 hoge ogen gooide met het debuutalbum ‘Life’s A Trip’.

Over Trippie Redd

Trippie Redd groeide op in Canton, Ohio en liet zich op jonge leeftijd inspireren door hiphopiconen als o.a. Tupac, Nas en Jay-Z. Als tiener raakte hij gefascineerd door de shockrock van Slipknot, Rob Zombie en zijn stadgenoot Marilyn Manson. Veel van zijn inspiratie putte hij uit de stijl en teksten van Lil Wayne – ook nu hij op eigen benen staat. Zijn eerste stappen als artiest maakte hij door muziek op te nemen in de kelder van zijn neef, vlak na de dood van zijn oudere broer. Later verhuisde Trippie Redd naar de hiphophoofdstad Atlanta om zijn skills als rapper te verfijnen.