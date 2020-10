Jagd naar de Melkweg

Noem het freaky indie rock, Broadway punk of new wave on speed, allemaal helemaal prima. Het punt: Jagd schuurt. Van de snerpende gitaren, stuwende bas, beukende drums en theatrale zangpartijen gaat een onontkoombare dreiging uit. Jagd is een genadeloze live- act: rauw en provocatief als punk, maar nooit simpel of slonzig.

Met groot ontzag voor melodie en een uitzonderlijk respect voor ritme, ragt Jagd met finesse.

Jagd over deze avond: “Na 5 jaar hard werken is het dan eindelijk tijd voor ons debuutalbum. Het album had zoveel voeten in de aarde dat het ons eigenlijk weinig verbaast dat er ook nog een globale pandemie wordt bijgehaald om ons te weerhouden van het releasen hiervan. Gelukkig hebben we samen met De Melkweg een manier gevonden om het te laten gebeuren. 17 november mogen we voor 100 gelukkige in De Max ons album presenteren!”