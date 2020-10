David Guetta brengt videoclip uit van zijn nieuwste single ‘Let’s Love’

Muziekliefhebbers over de hele wereld waren dolblij met de nieuwe release van David Guetta & Sia. Het nummer ‘Let’s Love’, dat in iets meer dan twee weken tijd wereldwijd meer dan 20 miljoen keer gestreamd is, heeft nu ook een officiĆ«le videoclip. De video brengt de boodschap van het nummer tot leven en laat de kijker ontsnappen aan het dagelijks leven door een digitale wereld in jaren ’80 vibe te tonen.

Geschoten en geregisseerd door Hanna Lux Davies – die eerdere video’s voor Guetta maakte, waaronder ‘Hey Mama’, ‘Don’t Leave Me Alone’ en ‘Say My Name’ – maakt van ‘Let’s Love’ een visueel verbluffend en hartverscheurend verhaal over moderne, onbevooroordeelde romantiek. Vol met neonverlichting, levendige clubs en retro-stadsgezichten van de toekomst geeft het de video een echte jaren ’80 vibe.

Daarnaast heeft de Franse DJ een indrukkende prestatie neer weten te zetten. Geen enkele andere artiest wist meer dan 600 weken in de Top 40 te verblijven. Inmiddels staan er 626 weken achter David Guetta zijn naam sinds dat hij in 2002 met het nummer ‘Love, Don’t Let Me Go’ de top 40 binnenkwam.