De uit Texas afkomstige zanger Christopher Cross, vooral bekend vanwege zijn werk voor films, is niet de eerste de beste. Hij is de eerste en enige artiest die alle ‘Grote Vier’ Grammy’s (beste opname, nummer, album en nieuwe artiest) won in hetzelfde jaar. De softrock van Cross is meeslepend en interessant – ook dertig jaar na zijn overweldigende debuut in de muziekwereld.

Cross is het meest bekend vanwege zijn nummers ‘Sailing’ en ‘Arthur’s Theme’ (Best that you can do), een nummer uit de film ‘Arthur’. Voor ‘Sailing’ ontving Cross drie Grammy Awards in 1981. ‘Arthur’s Theme’ won een Acadamy Award voor Beste Originele Nummer.

Eerst speelde Cross met een coverband uit San Antonio met de naam Flash, voordat hij een solocontract kreeg van Warner Bros Records. Hij bracht zijn debuutalbum uit, waarmee hij vijf Grammy’s won. Zijn tweede album, ‘Another Page’, kwam uit in 1983. Hierop stonden nummers als ‘Think of Laura’ en ‘All Right’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Christopher Cross live @ Leverkusen, Germany (2009).