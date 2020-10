Josh Groban kondigt nieuw album ‘Harmony’ aan

Josh Groban heeft aangekondigd dat hij zijn gloednieuwe album, ‘Harmony’, op 20 november zal gaan uitbrengen. Met Harmony brengt Groban een verzameling van tijdloze nummers samen met twee zelfgeschreven nummers uit waarmee hij zijn fenomenale stem ten gehore brengt.

Het album, dat onder andere de nummers ‘The Impossible Dream’, ‘I Can’t Make You Love Me’ en ‘Celebrate Me Home’ bevat, werd grotendeels geproduceerd door Bernie Herms, Steve Jordan, Tommee Profitt en Frederico Vindver.

Sinds zijn debuutalbum ‘Josh Groban’ uit 2001 blijft de populariteit van de uit Los Angeles afkomstige zanger, muzikant en schrijver maar groeien. Zijn enorme vocale bereik bracht hem groot succes en zorgde ervoor dat hij wereldwijd meer dan 25 miljoen albums verkocht. Hij heeft met grote internationale sterren als Celine Dion, Michael Bublé, Elton John en Stevie Wonder op het podium gestaan en is te gast geweest in iedere denkbare TV-show in de VS. Naast zijn passie voor muziek heeft de zanger een ontluikende carrière als acteur opgebouwd met komische rollen in o.a. de Amerikaanse tv serie ‘The Office’ en de film ‘Crazy, Stupid, Love’.