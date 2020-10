In jazzclub La Bloemen is Corona niet welkom

Afgelopen donderdag vond in het DeLaMar Theater in Amsterdam de première plaats van ‘Billie, Aretha, Norah, Amy….Karin!’. Een gloednieuw concert van Karin Bloemen samen met de Old School Band. Door de beperkende mogelijkheden vanwege Corona is er momenteel niet veel mogelijk in theaters, toch had het DeLaMar theater er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat alles goed geregeld was en dat het publiek veilig en gerust kon genieten van deze première.

Samen met de Old School Band toverde Karin Bloemen de Mary Dresselhuys-zaal om tot een zeer intieme jazz club. Het was een Corona-vrije avond, waarbij de zaal een Corona-loos eiland was vol inspiratie en prachtige muziek. Met de zeer strakke en veelzijdige Old School Band aan haar zijde was Karin Bloemen op haar allerbest. Geen theatervoorstelling, maar een echt concert waarbij Karin uitblonk en zeer boven zichzelf uitsteeg. Het publiek kon heerlijk achterover leunen en genieten.

Anders dan men van Karin Bloemen gewend was waren er geen grote decors en expressieve jurken die zich in razend tempo afwisselden. Een avondvullend programma waarbij het puur om de muziek ging, met nummers van artiesten die Karin en de band geïnspireerd hebben, maar ook met eigen composities waaronder ‘Tale Of Two Angels’ en ‘I Will’. Natuurlijk kwamen er tussen de verschillende nummers door ook een aantal leuke anekdotes en grapjes voorbij.

De Old School Band, met daarin haar theaterregisseur en echtgenoot Marnix Busstra als gitarist, gaven aan elk nummer hun eigen draai waarbij veel ruimte was voor improvisatie en prachtige solo momenten. Elke noot werd gespeeld in de old school stijl, zonder drumcomputers of heftige elektronica.

Zangeres Karin Bloemen liet zien veel verschillende stijlen te beheersen, pure jazz zoals Billie Holiday en lekkere funk met ‘Sign O’ The Times’ van Prince. Zeer hoge ogen wist Karin te gooien met haar fenomenale vertolking van ‘Back To Black’ van Amy Winehouse, hiermee kon het publiek werkelijk wegdromen in hun stoel. Tevens was ook de medley van Aretha Franklin een genot om naar te luisteren.

Als laatste troef verraste Karin Bloemen haar publiek in de toegift met het spelen van de mondharmonica bij ‘Hand In My Pocket’ van Alanis Morissette, wat een oorverdovend slotapplaus opleverde.

Karin Bloemen is een instituut op zich, of het nu theater is of een prachtig concert, Karin Bloemen weet iedereen omver te blazen. Karin Bloemen en de Old School Band trekken met deze show langs vele zalen in ons land.

Foto’s (c) Stefanie Portegies / Maxazine