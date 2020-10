Goldkimono overstijgt het alledaagse met nieuwe single ‘Electric Swing’

De nieuwe single ‘Electric Swing’ van Goldkimono is vandaag uitgekomen. De aanstekelijke opvolger van zomerhit To Tomorrow nodigt de luisteraars uit om het hoofd leeg te maken, betoverd te worden door de kracht van muziek en het alledaagse te overstijgen. Iets wat ook duidelijk naar voren komt in de video.

Het aanstekelijke en positieve ‘Electric Swing’ volgt zomerhit ‘To Tomorrow’ op, een nummer waarmee Goldkimono de afgelopen maanden op de playlists van vrijwel alle landelijke radiostations heeft gestaan en die wereldwijd inmiddels meer dan vijf miljoen keer is gestreamd. Met de nieuwe single onderstreept Goldkimono (een pseudoniem van Martijn ‘Tienus’ Konijnenburg) dat muziek een helende kracht is voor velen. Het is een taal die iedereen over de hele wereld begrijpt, kan voelen en ervaren. “It makes you dance, it makes you sing, transcends the ordinary things…”

Die boodschap komt ook helder naar voren in het artwork en de opvallende videoclip, waarmee Goldkimono zich in een lange muzikale traditie schaart. Het is een hommage aan het Camp Lo album ‘Uptown Saturday Night’, dat op zijn beurt weer een ode is aan de hoes van de Marvin Gaye-klassieker ‘I Want You’.

In de video van ‘Electric Swing’ wordt het artwork tot leven gebracht. “Hierdoor is het artwork van de single en de videoclip in de eerste plaats een culturele hommage”, aldus Goldkimono. “De originele hoes is gebaseerd op een kunstwerk van Ernie Barnes, die in zijn werk vaak mensen met de ogen dicht afbeeldt. Daarmee symboliseert hij dat wij als mensen vaak blind voor elkaars menselijkheid zijn. Onze versie, zowel in de clip als op de hoes, accentueert die gezamenlijke menselijke ervaring juist. ‘Electric Swing’ heeft een positieve boodschap. Het opbeurende en vrolijke gevoel van het nummer nodigt uit om te dansen en te bewegen, even te ontsnappen aan de dagelijkse zorgen. De muziek laat je het gewone overstijgen. Maak je hoofd leeg, laat je betoveren door de magie van muziek.”