Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Live.

Live is opgericht in midden jaren ’80. In eerste instantie heette de band First Aid. Na diverse naamswijzigingen – waaronder Public Affection – werd de uiteindelijke naam Live. Vanaf 1995 had de band een aantal grote hits te pakken waaronder ‘I alone’, ‘Selling the drama’, ‘The dolphin’s cry’, ‘Run to the water’, ‘They stood up for love’ en hun in Nederland grootste hit ‘Overcome’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Live – live @ MTV’s unplugged (1995).