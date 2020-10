Bobby Rush – Rawer Than Raw

Inmiddels is hij 86 jaar oud en er niet onder te krijgen, deze Emmett Ellis Jr. Enkele maanden geleden werd hij nog geïnfecteerd met het Coronavirus en daar is hij weer helemaal van genezen. En het muziek maken kan hij ook niet laten. Maar wat wil je, al voordat hij 18 jaar oud was loog hij zich de clubs in om muziek te maken. Dus als het iemand in het bloed zit dan is het wel Bobby Rush, onder welke naam hij bekend geworden is. En zeg niet ‘Mr. Rush’ of ‘Bobby’ tegen hem, hij wil gewoon worden aangesproken met ‘Bobby Rush’.

Voor zijn nieuwe cd ‘Rawer Than Raw’ trok Bobby Rush met producer/engineer Randy Everett naar de studio in Jackson, Mississippi om een ode te brengen aan de rijke bluesgeschiedenis van Mississippi, waar hij zelf alweer een kleine veertig jaar woont. In tegenstelling tot zijn andere platen, die barsten van de soul, swing, blazers en bands is dit een zeer sobere cd geworden. We horen namelijk alleen Bobby Rush, die zichzelf op gitaar en mondharmonica begeleid. Van de elf nummers zijn vijf eigen composities. De overige zes zijn covers van Howlin’ Wolf, Sonny Boy Williamson, Skip James e.d.

Het is een heerlijk en eerlijk puur album geworden zonder technische trucs en allerlei gefrutsel. Gewoon een man met zijn gitaar en mondharmonica, die zijn favoriete muziek vertolkt. Het is letterlijk ‘back tot he roots’. Luister maar eens naar de eigen compositie ‘Down In Mississippi’ en de Skip James cover ‘Hard Times’, waarmee de cd begint. Andere zeer fraaie nummers zijn ‘Shake For Me’ (Howlin’ Wolf) en ‘Dust My Broom’ (Elmore James). Het is een mooie mix van klassiekers en eigen werk en het laat een pure Bobby Rush zien, zoals we hem nog niet eerder kenden. Top. Een absolute aanrader. (8/10) (Deep Rush)