Shawn Mendes volgt superhit ‘Senorita’ op met ‘Wonder’

Maak je een wereldwijde superhit als ‘Senorita’, dan kan dat weleens een verlammende uitwerking hebben op toekomstig werk. Dat nummer is inmiddels maar liefst twee miljard keer gestreamd. Van die druk heeft Shawn Mendes echter totaal geen last gehad. Want voor zijn vierde studio-album ‘Wonder’, dat op 4 december uitkomt, heeft de Canadese singer-songwriter weer prachtige liedjes uit zijn pen laten stromen. Voor de gelijknamige single, die deze week is uitgebracht, maakte hij een prachtige videoclip.

Het afgelopen jaar heeft ook indruk gemaakt op Mendes, die in een online gepubliceerde brief aan zijn fans het volgende zegt over zijn aankomende album: “It really feels like a piece of me has been written down on paper and recorded into song. I tried to be as real and as honest as I’ve ever been. It’s a world and a journey and a dream and an album I’ve been wanting to make for a really long time. I absolutely love it.”