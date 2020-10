John Fogerty brengt nieuw album: ‘Fogerty’s Factory’

John Fogerty brengt ‘Fogerty’s Factory’ album uit samen met zijn kinderen Shane, Tyler en Kelsy op 20 november via BMG. Wat eerder afgelopen zomer begon met een digitale EP is nu uitgegroeid tot een volledige album release.

Toen de Fogerty Family samen in quarantaine ging, besloten John en zijn zonen Shane, Tyler (Hearty Har) en zijn dochter Kelsy samen muziek te gaan maken in hun huisstudio. Omdat ze het graag wilde delen met de fans besloten ze om elke vrijdag een video uit te brengen als een YouTube serie. De fans vonden het fantastisch en zaten elke week klaar voor weer een van John’s klassiekers.

Fogerty legt uit: “When the world stopped in March due to the pandemic, the news was bleak and scary. We were all unsure of everything we once knew or took for granted. However, it also brought many of us together, we soon found we had time we never had before. Our family wanted to do something that might bring a smile or help others, so Julie suggested we bring music to ease some of the pain we were all feeling.

In our family, music has brought us so much joy and we thought we could somehow share that joy in a pure, unscripted form. So, we gathered in our home studio and created music. There were many instruments the kids picked up for the first time, especially Kelsy who had just started playing guitar and even played drums for the first time. She was a senior then and wasn’t able, like so many, to enjoy her last year of high school. This was a wonderful way of connecting with our family and fans through music.”

Tot op de dag van vandaag zijn deze video’s bijna 8 miljoen keer bekeken en zorgden voor optredens bij NPR’s Tiny Desk en The Late Show with Stephen Colbert en tot een radio special van een uur bij SirusXM The Fogerty Rockin’ Family Hour, waarin John zich voegt bij zijn zoons Shane en Tyler om over muziek en het leven te praten. Al deze shows ontvingen een unieke video versie van de Fogerty Family waarbij ze een van John’s iconische nummers vertolkten. De familie verzamelde zich zelfs in een leeg Dodger Stadium om Centerfield te filmen op 28 Mei, de 75ste verjaardag van John. De audio van die opnamen werd oorspronkelijk op die dag digitaal al uitgebracht. Maar ze vonden dat nog niet genoeg en besloten nog negen tracks op te nemen en te laten masteren bij Bob Ludwig in Gateway.

De familie heeft zelfs de setting van de originele hoes van Cosmo’s Factory nagebootst en daarmee het idee van de oorspronkelijke hoes van 50 jaar geleden getransformeerd tot wat nu bekend staat als ‘Fogerty’s Factory’. Zowel de oude als nu de nieuwe hoes zijn geschoten door weer een andere familie lid, namelijk Bob Fogerty.

John herinnert zich: “Julie had said let’s call this Fogerty’s Factory! There we were, the whole family coming together and producing music with no real purpose other than to share our love of music and family in a very difficult time. We even re-created the iconic Cosmo’s Factory cover using things we had around the house. Remember no stores or fancy productions were used since nothing was open. It came out perfectly.”

‘Fogerty’s Factory’ tracklist:

1. ‘Centerfield’ (Dodgers Stadium Version)

2. ‘Have You Ever Seen The Rain’ (Colbert)

3. ‘Lean On Me’

4. ‘Hot Rod Heart’

5. ‘Blue Moon Nights’

6. ‘Tombstone Shadow’

7. ‘City Of New Orleans’

8. ‘Proud Mary’

9. ‘Blueboy’

10. ‘Bad Moon Rising’ (SiriusXM)

11. ‘Fortunate Son’ (SiriusXM)

12. ‘Don’t You Wish It Was True’

‘Fogerty’s Factory’ komt digitaal en op CD uit op 20 november via BMG. Het vinyl volgt dan op 15 Januari 2021.