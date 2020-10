Hannah Mae komt dit najaar met ‘Little Things Tour’ naar diverse poppodia

Hannah Mae komt in november met haar ‘Little Things Tour’ naar zeven poppodia in Nederland. De talentvolle singer-songwriter uit Emmen, bekend van haar debuutsingle ‘Back to You’, zal in duo-setting Venlo, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Zwolle, Hengelo en Den Haag aandoen. Alle shows worden coronaproof ingericht door middel van zitplaatsen.

De ‘Little Things Tour’ heeft haar naam te danken aan de gelijknamige single die Hannah begin september uitbracht. Ze schreef het nummer in Nashville met niemand minder dan Rob en Matthew Crosby, bekend van The Common Linnets. ‘Little Things’ sluit perfect aan bij het gevoel dat veel mensen nu hebben; het zijn de kleine dingen die het doen.

In het najaar van 2019 bracht Hannah haar debuutsingle ‘Back To You’ uit. Het liedje werd een grote radiohit en heeft inmiddels ruim 7 miljoen streams en wordt nog regelmatig gedraaid op de radio. Tevens heeft Hannah opgetreden voor niemand minder dan onze Koning & Koningin. Hannah Mae is getekend op Spark Records, het label van Ilse DeLange. Afgelopen voorjaar deed Hannah support voor Milow in Carré en stond ze op C2C in AFAS Live.

Little Things Tour 2020

20.11.2020 Grenswerk, Venlo

21.11.2020 ‘t Rozenknopje, Eindhoven

22.11.2020 Melkweg, Amsterdam

26.11.2020 LantarenVenster, Rotterdam

28.11.2020 Hedon, Zwolle

03.12.2020 Metropool, Hengelo

06.12.2020 Paard, Den Haag