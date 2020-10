Marduk komt naar 013

Marduk stond begin jaren 90 aan de basis van de Zweedse blackmetal (samen met bands als Nifelheim en Dissection) en trok dus ook als een wervelwind over de wereld toen de blackmetalgolf midden jaren 90 over de wereld trok.

De band maakte geweldige albums zoals ‘Those Of The Unlight’ (1993) en ‘Opus Nocturne’ (1994), maar is verre van sleets aan het raken. Sterker nog, wat ons betreft is Marduk sinds ‘Rom 5:12’ (2007) bezig met een winning streak. ‘Wormwood’, ‘Serpent Sermon’ en de laatste worp ‘Frontschwein’ zijn geweldige platen.

In 2020 bestaat de band 30 jaar (!) en komt dit vieren in 013 met een zeer ongezellig verjaardagfeest. Maak je klaar voor een flinke portie narigheid in de 1,5 meter setting van 013 in Tilburg.