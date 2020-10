1 oktober, de verjaardag van Youssou N’Dour

Youssou N’Dour, geboren op 1 oktober 1959 te Dakar viert vandaag zijn 61e verjaardag. N’Dour, Senegalees zanger, percussionist, tekstschrijver, componist, acteur en politicus, begon al op 12-jarige leeftijd in de muziek. Al na een paar jaar trad hij op met de Star Band, Dakar’s populairste band in de jaren ’70. In 1979 vormde hij zijn eigen ensemble, √Čtoile de Dakar. Sinds 1991 heeft hij een eigen studio, sinds 1995 zijn eigen platenlabel, Jololi.

Youssou N’Dour wereldwijd zeer populair

N’Dour is een van de meest populaire Afrikaanse artiesten in de geschiedenis. Zijn mix van de traditionele Senegalese mbalax met invloeden van Cubaanse rumba tot hip hop, jazz en soul zorgden ervoor dat hij miljoenen fans heeft over de gehele wereld. N’Dour werkte onder andere samen met Peter Gabriel, Axelle Red, Sting, Alan Stivell, Bran Van 3000, Neneh Cherry, Wyclef Jean, Paul Simon, Bruce Springsteen, Tracy Chapman, Branford Marsalis, Ryuichi Sakamoto, Dido en anderen. Wij kennen hem vooral van de enorme hit die hij had samen met Neneh Cherry, getiteld ‘7 seconds’.