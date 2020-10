Candy Dulfer komt naar Paradiso

’s Werelds bekendste saxofoniste is voor het eerst in dertig jaar niet ergens aan de andere kant van de wereld op tournee met haar band. De oorzaak is bekend, maar het gevolg een unieke voorstelling waarin Candy natuurlijk sax speelt maar ook met humor en passie vertelt over haar avonturen met wereldsterren als Prince en Blondie, haar prille begin bij fanfare Jeugd doet leven en haar liefde voor natte doekjes en patat met mayonaise. Candy wordt tijdens de voorstelling begeleid door Roger Happel en Cyril Directie.

In haar in 2017 verschenen boek “Sax, Candy & Rock-’n-roll” vertelde ze openhartig over haar leven en werk: hoe haar ouders ervoor zorgden dat ze niet zoals Amy Winehouse eindigde, over feestjes van Prince met als enige gasten Kim Basinger en zijzelf, over hoe het er écht aan toe gaat on the road, over liefde en vriendschap en hoe het is om als vrouw de baas van de band te zijn. In deze unieke theatervoorstelling een kijkje in het leven van Prince’s favoriete saxofoniste.

Dulfer staat met haar fantastische begeleidingsband al tientallen jaren garant voor fantastische smooth jazz, soul en funk, zowel live als op plaat. Het begon allemaal met de release haar debuutalbum ‘Saxuality’ uit 1990, dat prompt werd genomineerd voor een prestigieuze Grammy Award. Dulfer werkte vervolgens in de loop van haar carrière samen met iconische artiesten als Prince, Van Morrison, Aretha Franklin, Blondie, Beyoncé, Lionel Richie, Pink Floyd, Kane en vele anderen.

Ze verkocht miljoenen albums en scoorde meerdere nummer 1-hits in de Verenigde Staten. Veelgevraagd podiumbeest Candy is vrijwel altijd op tournee; van uitverkochte festivals en concertzalen over de hele wereld tot jazz cruises langs het Caribisch gebied tot shows in de Ziggo Dome met de Ladies Of Soul; Candy Dulfer draait haar hand er niet voor om en zit nooit stil.

Candy Dulfer geeft een concert in Paradiso op 24 december 2021.