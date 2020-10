The Doors Alive naar Hedon

De magie van the Doors moet en zal worden overgedragen op volgende generaties. Iets wat ’s werelds bekendste tribute-band The Doors Alive ziet als hun plicht en magnifiek tot uiting weet te brengen.

The Doors Alive uit Engeland wordt door vele critici gezien als de nr. 1 tribute band van die legendarische groep The Doors. Niet alleen komen ze muzikaal akelig dicht in de buurt van het origineel, ook qua uiterlijk, show en magie waan je jezelf bij een show van het origineel in de sixties!

Natuurlijk spelen The Doors Alive alle grote hits van The Doors, zoals ‘Light My Fire’, ‘When The Music’s Over’, ‘The End’, ‘Love Her Madly’ en ‘Riders On The Storm’, ook komen minder bekende briljanten aan bod als ‘The Chrystal Ship’, en draagt zanger Mike gedichten van Jim Morrison voor, om de experience compleet te maken. Om de authentieke sixties-sound te bereiken, gebruiken de leden van The Doors Alive precies dezelfde instrumenten als The Doors!

The Doors Alive komen op 16 december naar Hedon.