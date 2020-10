DeWolff voor extra show naar het Paard

Wat is toch dat bluesy, hammondorgel gedreven, stuwende geluid waar je niet omheen kunt? Roger Glover dacht dat het zijn eigen Deep Purple was en ook Seasick Steve waande zich terug in de 70’s bij een concert van The Allman Brothers. Maar nee, het is geen band uit de seventies; het is Dewolff. Drie heren uit Limburg die muziek ademen. Drums, gitaar en hammondorgel zijn meestal de enige ingrediënten die het drietal nodig lijkt te hebben.

Inmiddels is deze vuurspuwende orgelrockband een graag geziene gast op podia en festivals door het hele land. Op 6 november staat DeWolff op de planken van het podium in de Grote Zaal voor twee shows.

Het Limburgse drietal speelt nu al een jaar of tien in de Eredivisie van de Nederlandse popmuziek. Gitarist Pablo van de Poel werd tweemaal uitgeroepen tot beste gitarist van Nederland. Vanaf 2008 bracht de band een EP en acht albums uit. Het laatste van die albums ‘The Tascam Tapes’ kwam begin 2020 uit en klinkt beduidend anders dan eerder materiaal. In plaats van hammondorgels en drumstellen zijn op deze plaat enkel draagbare instrumenten en obscure drumsamples te horen. Ook is de plaat, zoals de titel doet vermoeden, opgenomen met een 4-sporen cassetterecorder.