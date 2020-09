Jean-Yves Thibaudet naar Muziekgebouw Eindhoven

Op maandag 2 november a.s. komt meesterpianist Jean-Yves Thibaudet eenmalig naar Nederland! En dat is bijzonder, want blijkbaar durfde geen andere zaal het aan om een concert van dit kaliber op het programma te zetten in coronatijd. Maar hebben we met z’n allen juist nu niet behoefte aan al het moois wat we maar kunnen krijgen? Het Muziekgebouw Eindhoven vindt van wel en wil haar publiek graag de kans geven om van iets unieks te komen genieten.

Het is niet eenvoudig om deze Franse grootmeester naar Eindhoven te halen. Hoewel hij een enkele keer eerder te gast was in het Muziekgebouw – de laatste keer was in 2007 – was dat altijd met vele jaren er tussen. Op maandag 2 november is er dus weer een kans om Jean-Yves Thibaudet in zijn volle glorie te zien en te horen.

Een káns, ja. want met de huidige regelgeving is de capaciteit van de Grote Zaal beperkt tot een kwart van de normale hoeveelheid publiek. Kenners en liefhebbers zullen dus snel hun slag moeten slaan om een plaats te bemachtigen. En dat is zéker aan te raden, want deze keer brengt Thibaudet een selectie uit de Préludes van Claude Debussy. Het wordt een recital waarin hij zijn specialiteit laat horen: Frans repertoire.