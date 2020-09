The Doors Alive komen naar 013

The Doors Alive is simpelweg de meest authentieke, charismatische en (naar eigen zeggen) sexueel aantrekkelijke tribute band van The Doors. De band timmert al jaren lang hard aan de weg om hetzelfde donkere en broeierige geluid als hun idolen te bieden. Bezoekers die één van hun eerdere concerten in 013 bezochten kunnen dan ook beamen dat je jezelf met je ogen dicht rechtstreeks in de jaren ’60 waant.

Op 18 december komen ze naar 013 voor een speciale show in de 1,5 meter setting in 013 in Tilburg. Dus: let The Doors Alive Set Your Night On Fire, Swim You To The Moon, Love You Madly, make your day that little bit Stranger then drive you to the Road House, and When The Music’s Over, The Doors Alive will have broken you on through to the other side!