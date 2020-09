Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Amy Macdonald.

Amy Macdonald veranderde in 2007 plots in een wereldster toen ze haar single ‘This Is The Life’ uitbracht. Het was de kickstart van een succesvolle carrière die haar meer dan zes miljoen verkochte albums en wereldtours voor uitverkochte zalen opleverde. Op 10 augustus 2019 gaf Amy een concert tijdens het Stars in Town Festival te Zwitserland. Op 3 mei 2021 is de zangeres weer te bewonderen in ons land, ze geeft dan een concert in 013.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Amy Macdonald live @ Stars in Town Festival, Switzerland (2019).