Invitia brengt ‘The Golden Lion’ nu uit in Deep House Mix

De Zweedse DJ en producer Invitia brengt zijn laatste single ‘The Golden Lion’ opnieuw uit, nu in een speciale deep house remix. Nog steeds herkenbaar in de duidelijke stijl van Invitia, in een unieke mix van country en EDM. Ditmaal germixed foor de Amerikaanse DJ Savy Fontana mikt de inmiddels al 10 jaar in België woonachtige Folktronica-producer nu meer op de markt van het Europese vaste land. In het Verenigd Koninkrijk deed het origineel van ‘The Golden Lion’ het al erg goed, nu hopelijk ook in Nederland en België.

‘The Golden Lion’ blijft alsof je naar de soundtrack van een Historische Disney film aan het luisteren bent, maar dan in een iets moderner jasje. Wederom sterk in elkaar gezet door Invitia. Het is iets minder Keltisch, en iets dieper gericht op het club-circuit. En dat toont dat Invitia duidelijk weer waar hij mee bezig is.

Invitia, lid van de talentpool van het toonaangevende Spinnin Records, laat wederom zien en horen klaar te zijn om door te stomen!