27 september, de verjaardag van Meat Loaf

Voor velen zegt de naam Marvin Lee Aday waarschijnlijk helemaal niets, maar zodra we beginnen over de wereldhit ‘Paradise by the Dashboard Light’ heb dan gaat er wel een lichtje branden. Vandaag viert Meat Loaf zijn 73e verjaardag. De zanger, geboren op 27 september 1947 in Dallas, Texas, bracht buiten bovengenoemde hitsingle nog een aantal epische nummers uit zoals ‘You Took the Words Right out of My Mouth’ en ‘I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)’.

Meat Loaf’s wereldberoemde debuutalbum ‘Bat out of Hell’

Zijn debuutalbum ‘Bat out of Hell’ ging werelwijd ruim 43 miljoen keer over de toonbank. Buiten een zeer succesvolle zangcarriere was Meat Loaf ook te zien in diverse films, musicals en tv-series waaronder ‘The Rocky Horror Picture Show’, ‘Wayne’s World’, en Rowan Atkinson’s ‘Bean’.