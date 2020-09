Zayn brengt nieuwe single ‘Better’

Toen Zayn eerder deze maand op zijn Instagram na een lange radiostilte liet weten dat er nieuwe muziek aankwam, ontploften zijn fans van enthousiasme. Vanuit alle hoeken van de wereld werd reikhalzend uitgekeken naar de volgende single van de megaster. Met de gloednieuwe track ‘Better’ wordt het geduld van de Zquad (zoals zijn fans worden genoemd) rijkelijk beloond.

De single verschijnt inclusief video, waarin Zayn zelf zijn opwachting maakt. ‘Better’ is de eerste single van zijn nieuwe, derde album, dat Zayn betitelt als zijn meest persoonlijke project tot nu toe. Zayns eerdere hit ‘Dusk Till Dawn’ is inmiddels bijna een miljard keer gestreamd. Het popidool heeft daarmee ruimschoots bewezen ook zonder One Direction tot de absolute wereldtop te behoren.