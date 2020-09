Dio viert het leven met ‘Radslag’

Met de nieuwe track van Dio krijg je dit jaar alsnog een festivalgevoel. ‘Radslag’ is de ultieme partytrack die je de mogelijkheid geeft het kind in jezelf weer even los te laten. Een viering van het leven, waarbij stilzitten onmogelijk is en je die zon gewoon vóelt schijnen – letterlijk en figuurlijk.

Als we niet naar een feestje kunnen, hangt Dio namelijk zelf de slingers wel op. Want wat de setting namelijk ook is, als iemand binnenkomt met een radslag weet je dat het alleen maar gezellig kan worden! Op ‘Radslag’ hoor je ook singer-songwriter Gerson Main, met wie Dio zijn aankomende nieuwe album ‘Luchtkastelen’ opnam.

Op ‘Luchtkastelen’ blikt Dio terug op de jaren vol stevige persoonlijke en artistieke uitdagingen, als man en als artiest. Luchtkastelen is een rijk en zinderend popalbum, diepgeworteld in hiphop-DNA en vol invloeden uit rock en soul, vrij van formules. Tijdens het maken vond Dio als artiest de rust terug die hij aan het begin van zijn carrière had. Geen ruis, geen gepieker, geen concessies. “Niet teveel bezig zijn met wat mensen om me heen zeggen,” zegt Dio.

‘Luchtkastelen’ is een ode aan het terugvinden van creatieve vrijheid. Aan het belang van rotsvast vertrouwen in eigen kunnen, van positiviteit en de jeugdige onbevangenheid van vroeger, toen de zomers nog eeuwig leken te duren.