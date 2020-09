Remme laat het verleden los met zijn single ‘ghosts’

Remme besloot zich tijdens het werken aan nieuw materiaal op Mallorca te storten op een voor luisteraars herkenbaar verhaal. Ga je samen het avontuur van een relatie aan, dan weet je op voorhand meestal nog niet welke bagage de ander nog met zich meedraagt. Als problemen uit het verleden steeds weer op blijven duiken, kan je als partner niet veel anders doen dan steun bieden. Die insteek resulteerde in het gek genoeg opgewekt klinkende ‘ghosts’.

Het is de vierde single voor de Eindhovense singer-songwriter, na het uitbrengen van ‘get older’, ‘hunger’ en ‘lose touch’ eerder dit jaar. Tijdens het maken van het nummer dacht remme veel aan ‘Papaoutai’ van Stromae. Een nummer met een muzikale tegenstelling door de tekstueel beladen onderlaag, waar je op het eerste gehoor niet meteen bij stilstaat. “Je kunt er als luisteraar voor kiezen om aan de oppervlakte te blijven. Echter, als je naar de tekst luistert kun je een diepere laag in het nummer ontdekken” vertelt de jonge zanger over ‘ghosts’.