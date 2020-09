Frans Pollux brengt eerste Nederlandstalige single uit

Frans Pollux brengt vandaag zijn eerste Nederlandstalige single uit. Het nummer ‘Een Beetje Zon’ is te horen onder een commercial van eenbekend biermerk. Het is de eerste keer dat de singer-songwriter In het Nederlands zingt, tot nu toe was hij alleen in Venloos dialect te horen.

Frans over de single: “Dit liedje kwam heel dicht bij het werk wat ik al jaren maak. Wat wel anders is: ik schrijf mijn teksten normaal altijd zelf én in dialect. Dat maakt dit liedje tot een bijzondere mijlpaal in mijn 25-jarige ‘carrière’: het is mijn eerste Nederlandstalige single.”

Bijna vijfentwintig jaar staat Venlonaar Frans Pollux (1977) met een gitaar op de bühne. In die tijd schreef hij zo’n 250 liedjes en werkte hij mee aan meer dan 25 albums. Allemaal in het Venloos dialect. Zijn nummer ‘Hald mich ‘s vas’ van z’n eerste band Neet oét Lottum is een vaste waarde in de Top 2000 en werd al eens gekozen tot mooiste Limburgse liedje allertijden.

Met zijn band Pollux (BJ Baartmans, Emil Szarkowicz, Rob Geboers, Alexander Op het Veld en Sjoerd Rutten) maakte hij drie soloalbums en deed hij verschillende tours. Hij verbindt zijn liedjes met kleine verhalen over grote zaken. Op zondag 19 januari 2020 stond hij op de planken van een uitverkocht Carré in Amsterdam, zijn grootste show ooit.