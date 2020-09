26 september, de verjaardag van Bryan Ferry

Bryan Ferry, geboren op 26 september 1945, viert vandaag zijn 75e verjaardag. Ferry, zanger, muzikant en tekstschrijver staat bekend door zijn unieke stem. Ferry werd in de vroege jaren ’70 beroemd als frontman en tekstschrijver voor Roxy Music, met deze band behaalde hij grote successen waaronder drie #1 albums en tien top 10 singles als ‘Virginia Plain’, ‘Street Life’ en ‘Jealous Guy’.

Bryan Ferry solo

Ferry startte in 1973 een solo carrière, dit terwijl hij nog steeds deel uitmaakte van Roxy Music, tot op heden is dit nog steeds het geval. Ferry’s solo hits zijn onder andere ‘Let’s Stick Together’ en ‘Slave To Love’. Zijn meest recentelijke album ‘Avonmore’ kwam uit in 2014. De verkoopcijfers van zowel Roxy Music als Ferry’s solowerk tesamen overschrijden de 30 miljoen verkochte albums wereldwijd.