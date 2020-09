Ruben Annink brengt nieuwe single ‘Papa’ uit

Ruben Annink heeft vandaag zijn nieuwe single ‘Papa’ uitgebracht. Het nummer gaat over een angst voor de toekomst die Ruben en zijn vrienden hebben. In het nummer zingt Ruben over ‘Barry’, een verzamelnaam voor zijn vrienden en hemzelf. Zij hebben met elkaar gemeen dat ze doodsbang zijn voor de toekomst. Allen zijn opgegroeid in een financieel stabiel gezin waarin het hen aan niets ontbrak. Nu ze volwassen zijn, moeten ze op hun eigen benen staan, maar gaat dat hen uiteindelijk lukken? Kunnen ze net als hun ouders uiteindelijk hun eigen kinderen een onbezorgde jeugd bieden?

Ruben: “Ik heb altijd mijn eigen boontjes moeten doppen en vanaf het begin voor de meest onzekere baan ooit gekozen. Maar toen ik de demo van ‘Papa’ naar mijn vader stuurde, reageerde hij laconiek met “Lekker auto biografisch pik”. Dat zette me enorm aan het denken. Ik ben stiekem net als Barry en dus mijn vrienden. Zonder dat ik het door heb, is mijn vader ook een financieel vangnet voor mij in die woeste zee die het leven van een singer-songwriter nou eenmaal is. Ik ben ook een Barry en daar ben ik ontzettend trots op.”

Wanneer je vraagt wat voor muziek Ruben Annink (1998) maakt, zal hij zeggen dat het een combinatie van Nederpop en volksmuziek is. De singer-songwriter laat zich inspireren door Acda & De Munnink, Marco Borsato, BLØF, Guus Meeuwis en André Hazes. De Haarlemse zanger – die zijn carrière als straatmuzikant begon – is op zijn 15e ontdekt door Ali B. Hij scoorde verschillende hits met onder andere Jonna Fraser, Teske en Keizer en deed in 2019 mee aan het tv-programma Beste Zangers. Eerder bracht Ruben de nummers ‘Een Op Het Leven’, ‘Wat Heb Je Nou Gedaan’ en ‘Iemand’ uit.