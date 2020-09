Eerste namen So What’s Next? 2020 bekend

Op 30, 31 oktober en 1 november 2020 keert het succesvolle So What’s Next? festival met een achtste editie terug naar de binnenstad van Eindhoven. Het evenement dat de grenzen verkent van de jazz gaat dus door, in een limited edition met jazz in verfrissende formats op verrassende plekken in de stad. De eerste namen zijn inmiddels bevestigd: onder anderen Kurt Rosenwinkel, Kamaal Williams en Gaidaa maken hun opwachting. De kaartverkoop is al gestart.

Vrijdag 30 oktober

Paterskerk

So What’s Next? wordt dit jaar geopend in de prachtige Paterskerk door de Amerikaanse gitaarvirtuoos Kurt Rosenwinkel Trio: hét rolmodel voor de huidige generatie jazzgitaristen, die niet alleen wordt geroemd om zijn virtuositeit, maar vooral ook vanwege zijn openheid van geest en succesvolle uistapjes richting rock, hiphop en, zoals op zijn nieuwe release Angels Around: de jazz standard. Voorafgaand aan dit concert klinkt het geluid van So What’s Next? al in de binnenstad van Eindhoven, waar tal van brassbands op straten en pleinen van zich zullen laten horen.

Zaterdag 31 oktober

Muziekgebouw Eindhoven

Op de zaterdagavond staat in het Muziekgebouw een viertal artiesten op het programma. In de Grote Zaal speelt het veelzijdige trio Kamaal Williams in een double bill met de uit Brooklyn afkomstige big band The NYChillharmonic. Tegelijkertijd te zien in de Kleine Zaal: de Ghanees-Nederlandse R&B- en jazzzangeres Nana Adjoa. Zij vormt een double bill met de Soedanees-Nederlandse zangeres Gaidaa, die bekend staat om haar ongekende mix van soul, R&B en jazz.

Zondag 1 november

Diverse locaties in de binnenstad van Eindhoven

Tijdens de derde (gratis toegankelijke) festivaldag van So What’s Next? ontdek je het nieuwste opkomende talent uit Europa. Het festival presenteert een uitgebreid showcase programma met vertegenwoordigers uit de levendige jazzscene van Europa. Laat je onderdompelen in een breed en vernieuwd programma met opvallende artiesten on the rise in cafés, winkels, op straat, in hotels: overal klinkt jazz en voel je de jazzvibe. Het volledige programma wordt binnenkort bekendgemaakt.