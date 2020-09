Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van U2.

We schrijven 25 september 1976; op de Mount Temple Comprehensive School in Dublin besluiten vier jonge mannen om een bandje op te richten met de naam Feedback. Twee jaar later werd de naam van de band veranderd in The Hype. Daarna werd de naam – op advies van Steve Averill – U2. Hun eerste album ‘Boy’ kwam uit eind 1980, met daarop een van hun eerste hits ‘I will follow’. De jaren erna bracht de band een flink aantal albums uit die in Nederland – natuurlijk ook wereldwijd – de eerste plaats van de album hitlijsten haalden. Denk hierbij aan ‘The Joshua Tree’, ‘Rattle and Hum’, ‘Achtung Baby’, ‘The best of 1980 – 1990’ onder andere.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: U2 live @ Anaheim, California (2011).