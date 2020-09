Eelke Kleijn brengt vierde studioalbum ‘Oscillations’ uit

Na het grote succes van Eelke Kleijn zijn derde album ‘Moments of Clarity’, is de release van zijn langverwachte opvolger ‘Oscillations’ eindelijk daar. Het vierde album lag al een hele tijd klaar, nog voor de pandemie de hele wereld op zijn kop zette. De tijd die vrijkwam door het lege tourschema, gaf Eelke de mogelijkheid zijn aandacht volledig te richten op het maken van zijn volgende meesterwerk.

Het melancholische titelnummer ‘Oscillations’ neemt je mee op een prachtige luisterervaring zowel op de dansvloer als thuis, waarbij het jonge Nederlandse talent Josha Daniel de toon zet op de meeslepende track. Eelke laat zijn andere kant zien met de opzwepende ‘Distance’, terwijl voormalig The Boxer Rebellion-frontman Nathan Nicholson de duistere klank van ‘Taking Flight’ op indrukwekkende wijze ten gehore brengt. Om de balans te brengen, volgt de progressieve breakbeat van ‘You’ met de vocals van de Amsterdamse Diana Miro.

Eerder uitgebrachte singles ‘The Magician’, ‘Woodstock’ en ‘The Hierophant’ klinken nog rijker nu ze onderdeel zijn van het geheel. De tracks complimenteren het album perfect met de adembenemende melodieën. ‘Control’ is een andere high-energy highlight door het enorme electro breakbeat ritme en bruisende vocoders. De ambient passages bij ‘M87’ en ‘Tide’ verrassen ons met eindeloze synth-sequenties, waarbij Eelke’s Balearische invloeden op ‘Lifetime’ je volledig betoveren.

Het album is een perfecte mix van aangrijpende nummers en energieke composities. Het intrigerende artwork van ARIA-genomineerde kunstenaar Jack Vanzet maakt het geheel compleet. In de hopelijk niet al te verre toekomst, kunnen we uitkijken naar een krachtige liveshow om ‘Oscillations’ in zijn volle glorie te beleven.

Eelke heeft de afgelopen maanden zijn tijd uitstekend gebruikt om dit prachtige project in elkaar te zetten. Met het ene na het andere uitzonderlijke album, bewijst Eelke wederom dat hij een unieke artiest is.

Om het vierde studioalbum te vieren, is ‘Oscillations’ ook beschikbaar op vinyl.

Over Eelke Kleijn

Met 3 albums in een gevestigde, maar nog steeds snelgroeiende carrière; is Kleijn een artiest in hart en nieren. In het algemeen wordt hij gezien als ware underground artiest, maar wel één die moeiteloos de sprong maakt naar een andere wereld als de gelegenheid zich aandient. Met een achtergrond in het beoefenen van de piano, gitaar en bas, ervaring in het componeren voor film en tv, zijn Kleijn’s producties voorzien van een diep gevoel van muzikaliteit en emotie. Remixes voor artiesten als John Legend, Pendulum, James Newton Howard & Jennifer Lawrence, en Hollywood blockbusters als Rush, Parker, en This Means War op zijn naam; blinkt Eelke Kleijn uit in alles waar hij op focust.

Zijn laatste album ‘Moments Of Clarity’ is het hoogtepunt van zijn muziek carrière tot nu toe en combineert deep house en techno op een perfecte en vernieuwende manier. Zijn veelzijdige platform ‘DAYS like NIGHTS’ is een combinatie van een label, een radioshow, een podcast en indrukwekkende feestjes, waardoor hij zich ontwikkeld heeft tot een van de meest creatieve en baanbrekende producers van de scene.