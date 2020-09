25 september, de verjaardag van Zucchero

Vandaag is de 65e verjaardag van de Italiaanse zanger Zucchero. Adelmo Fornaciari wordt op 25 september 1955 geboren in het Italiaanse Roncocesi. Van een lerares kreeg hij de naam Zucchero, wat Italiaans is voor ‘suikertje’. De naam is hij later als artiestennaam gaan gebruiken en sindsdien scoorde de zanger verschillende hits als ‘Diamante’, ‘Il Volo’ en ‘Senza una donna’, waarmee hij in 1988 een klein hitje had, maar drie jaar later definitief doorbrak in de versie samen met Paul Young. Zucchero bracht in 1987 het meest succesvolle Italiaanse album ooit uit (7 miljoen albums wereldwijd), en overtrof dat succes in 1989 met ‘Oro incenso e birra’, dat een miljoen albums meer verkocht.

Dat record bleef staan tot 1997, toen Andrea Bocelli ruim 20 miljoen platen over de toonbank liet gaan van zijn ‘Romanza’. Zucchero speelde door de jaren heen al met veel grote artiesten zoals Paul Young, Alannah Miles, Brian Wilson, John Lee Hooker, Vanessa Carlton, Andrea Bocelli, Tom Jones, Eric Clapton, Sting, Luciano Pavarotti en onze eigen Ilse DeLange.