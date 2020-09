Jan Akkerman komt naar Hedon

Jan Akkerman (1946) behoort al 55 jaar tot de meest gerespecteerde gitaristen van Nederlandse bodem. Naast zijn rol in internationaal vermaarde groepen als Brainbox en Focus werkt hij samen met uiteenlopende nationale en internationale artiesten. Altijd weet Jan op eigen wijze elementen uit rock, jazz, blues, klassiek en dance te combineren.

‘Close Beauty’ is het nieuwe album van Jan Akkerman. Op zijn debuut voor Mascot loopt zijn befaamde en karakteristieke ‘Akkerman-sound’ als een rode draad door twaalf composities. Akoestisch, elektrisch, solo én met band, ‘Close Beauty’ behoort tot Jan’s meest gevarieerde werken en is tevens zijn eerste studioplaat in bijna 30 jaar die ook op vinyl verschijnt. Een album waarmee hij bewijst nog steeds tot de top van de Nederlandse gitaristen en componisten te behoren.

Over zijn nieuwe album zegt Jan het volgende: ‘Ik heb altijd kunnen zeggen dat geen twee albums van mij hetzelfde klinken. Altijd wil ik dingen blijven ontdekken. Toots Thielemans zei ooit tegen mij: jouw timing, dat is jouw handtekening, jouw autogram. Voor ‘Close Beauty’ geldt precies hetzelfde. Als je te dicht op de koe staat, zie je ook niet dat het een koe is.’

Op 06 november staat Jan Akkerman in Hedon, Zwolle.