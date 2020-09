traumahelikopter komt naar Vera

Vera is trots dat huisfavoriet traumahelikopter hen weer eens omver komt blazen, alleen nu met stoel en al… Los daarvan zal het optreden sowieso anders dan anders zijn, want de tentoonstelling Rolling Stones: Unzipped in het Groninger Museum vormt een mooie aanleiding tot een heuse tribute avond.

Het was zelfs al een stiekeme wens van traumahelikopter – momenteel bezig met de opnames van hun vierde album – om ooit eens de Rolling Stones te spelen. Samen met vrienden Roel Blommers (PAUW) en Ernst-Jan van Doorn (Goose King 3000, Mozes and the Firstborn), beiden ook lid van Mark Lada’s Golden Arches, speelt traumahelikopter hun favoriete nummers van de Stones.

traumahelikopter komt op 21 november naar Vera