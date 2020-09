Corijn van Mazijk komt naar Vera

De Groningse multi-instrumentalist en filosoof Corijn van Mazijk won in 2009 de singer/songwriter wedstrijd Nootuitgang en reisde hij het land door met kleine folkliedjes. In de loop der jaren bracht hij op eigen houtje drie albums uit met Engelstalige liedjes. Toen Covid- 19 zich nog maar net in Nederland verspreidde, reisde hij af naar het Groningse platteland om daar in zijn uppie een clawhammerstijl ukelelealbum op te nemen.

Tien jaar geleden trad Corijn voor het eerst op in VERA en is er blijkbaar nog niet zat van, want hij staat hier in 2020 voor de vierde keer; ditmaal met een fleurige Telecaster en nieuwe Nederlandstalige muziek. Indrukwekkende tokkeltechnieken, folky geluiden en eigenzinnige teksten over meermensen en kibbeling voeren de boventoon.

Het blijft wennen, zitten op een stoel tijdens een concert, maar gelukkig is het tijdens een optreden van Corijn helemaal zo gek nog niet.

Corijn van Mazijk speelt zijn liedjes op 15 oktober in Vera.