24 september, de verjaardag van Gerry Marsden

Gerry Marsden, frontman van de Britse band Gerry and the Pacemakers, viert vandaag zijn 78e verjaardag. De band bracht begin 1963 hun debuutsingle ‘How Do You Do It’ uit, een single die in eerste instantie voorbestemd was voor de Beatles. Met ‘How Do You Do It’ hadden Gerry and the Pacemakers hun eerste Britse nummer 1 te pakken. Hun tweede nummer 1 hit was ‘I Like It’, gevolgd door ‘You’ll Never Walk Alone’. Verdere hits waren ‘It’s Gonna Be Alright’, ‘I’m the One’, ‘Don’t Let the Sun Catch You Crying’ en natuurlijk ‘Ferry Cross the Mersey’.

‘Ferry Cross the Mersey’ werd de afgelopen jaren meerdere keren door andere artiesten opgenomen, waaronder door Frankie Goes to Hollywood. Hun versie was de B-kant van de band’s single ‘Relax’ en staat op Frankie Goes to Hollywood’s zeer succesvolle debuutalbum ‘Welcome to the Pleasuredome’ (1984).