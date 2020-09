In 2020 wint Lisa Ké de European Songwriting Award voor haar lied ‘Windvlaag’. Naast een enorme eer was dit ook de kers op de taart van een creatieve reis dat resulteerde in het album ‘Hide & Seek’.

Dat album maakte zij samen met multi-instrumentalist en goede vriend Jaap Berends. Prachtige arrangementen met onder andere gitaar, pedalsteel, banjo, udu en dwarsfluit omlijsten de sterk geschreven songs. In zowel Engels als Nederlands beschrijft Lisa hierin details uit haar leven op een beeldende manier. Soms dromerig, vrolijk of juist tragisch eerlijk…

Lisa’s geluid is zowel sferisch als direct te noemen, met kracht in kwetsbaarheid. Het laat zich niet makkelijk in een hokje stoppen, wellicht akoestische pop met een vleugje folk en americana? Wat in ieder geval zeker is, is dat ze je met haar warme stem en gitaarspel meeneemt in een cocon van verstilde aandacht, waarin ze haar songs laat spreken.

Dat haar muzikale achtergrond veelzijdig is, is dan ook geen verrassing. Lisa heeft zich haar hele leven laten inspireren door diverse stijlen, artiesten en manieren van performance. Ze maakt muziek bij dansvoorstellingen, vocal groups en improvisatie. Ook timmert ze flink aan de weg met de folk meiden van Magnolia. Al deze ervaringen en inspiratie bundelt ze samen in haar eigen werk. Vertellend, gelaagd en een explosie in zachtheid.

Lisa Ké komt naar De Roepaen op 11 oktober 2020.